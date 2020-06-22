هكذا عبًر أوس أوس عن حزنه على وفاة نجله

نشر الفنان محمد أسامة المشهور بـ أوس أوس أول منشور بعد وفاة إبنه الرضيع "علي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

عبّر أوس أوس عن حزنه قائلاً:"انا لله وانا إليه راجعون..الله يرحمك ياعلي ياحبيبي متتعزش على اللي خلقك والوفاة طبيعية كان

نايم وزي الفل ربنا يصبرنا على فراقك".

واعتذر عن عدم قدرته على رسائل ومكالمات التعزية قائلاً:"انا اسف جدا مش قادر أرد على رسايل ولا مكالمات ربنا يخليكم".

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وطلب من زملائة الدعوات قائلاً:"لوبتحبوني من قلبكم بجد دعواتكم

لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله، ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وماشاء فعل".

يذكر أن أوس أوس شارك فى موسم الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" بجانب حمدى المرغنى، بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار،صلاح عبد الله، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .