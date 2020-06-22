بكلمات مؤثرة.. محمد ممدوح ينعي ابن أوس أوس

نعى الفنان محمد ممدوح نجل زميله الفنان أوس أوس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد ممدوح صورة لأوس أوس، وعلق عليها ناعيًا: اوس اوس.. البقاء لله يا حبيبي .. ربنا يرحمه Advertisements ويسكنه فسيح جناته ويصبرك على فراقه. ويسكنه فسيح جناته ويصبرك على فراقه. يذكر أن توفي علي نجل الفنان أوس أوس في الساعات الأولى، وهو طفل رضيع وذلك عن عمر يناهز 3 أشهر وذلك بعد أن توقف قلبه، نتيجة لوفاة طبيعية.

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