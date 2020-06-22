وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة لصديقها الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". "فيسبوك". شاهد وكتبت راندا عبر صفحتها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الواحد ينام ويصحي علي خبر وفاة الملاك ابن أوس أوس صديقي الجميل المحترم.. ربنا يصبرك يا أوس أوس ويجعله شفيعا لدخولك الجنة بلا أي حساب يارب". صديقي الجميل المحترم.. ربنا يصبرك يا أوس أوس ويجعله شفيعا لدخولك الجنة بلا أي حساب يارب". وتفاعل جمهور الفنانة راندا البحيري على المنشور متمنين لأوس أوس الصبر والسلوان، وداعين له بأن يجعل الله نجله شفيعا له لدخول الجنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة ابنه.. راندا البحيري لأوس أوس: ربنا يجعله شفيعًا لدخولك الجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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