خالد تاج الدين يعلن عن مفاجئة فنية

أعلن الشاعر خالد تاج الدين عن مفاجأة فنية من خلال مقطع نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ضم الفيديو ثلاثية فنية مكونة من "الشاعر تامر حسين، الملحنعمرو مصطفى، الموزع الموسيقي نادر حمدي"، ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل عن العمل الفني المنتظر.
يذكر ان خالد قد طرح وللمرة الاولى
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