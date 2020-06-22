خالد تاج الدين يعلن عن مفاجئة فنية

أعلن الشاعر خالد تاج الدين عن مفاجأة فنية من خلال مقطع نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ضم الفيديو ثلاثية فنية مكونة من "الشاعر تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى، الموزع الموسيقي نادر حمدي"، ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل عن العمل الفني المنتظر. عمرو مصطفى، الموزع الموسيقي نادر حمدي"، ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل عن العمل الفني المنتظر. يذكر ان خالد قد طرح وللمرة الاولى Advertisements في مسيرته الفنية أغنية بطريقة "راب" بعنوان "شكسبير"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى كتابته لأغنية "ماتغيبش ثواني" للفنان وائل جسار، والتي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة. في مسيرته الفنية أغنية بطريقة "راب" بعنوان "شكسبير"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى كتابته لأغنية "ماتغيبش ثواني" للفنان وائل جسار، والتي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة. View this post on Instagram اشتركوا لينك قناة يوتيوب في البايو عشان تسمعوا 🌹🙏 A post shared by خالد تاج الدين (@khaledtageldeen) on Jun 22, 2020 at 6:51am PDT

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