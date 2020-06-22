الفنانة داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة داليا إبراهيم اعتزالها الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشير "فيسبوك".
كتبت داليا قرار اعتزالها قائلة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عددمنالدوبلاج شكرًا".
آخر ماقدمته داليا دراميا كان من خلال مسلسل "جراب حوا" عام 2016 بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم"عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب،ومروة عبدالمنعم".
قدمت داليا أعمالها أمام كبار نجوم الدراما أبرزهم الفنان القدير "عزت العلايلي" في مسلسل "حرس سلاح"، والفنان الراحل "فاروق الفيشاوي" في "كناريا وشركاه"، ومع الراحل "ممدوح عبد العليم "أبيض في أبيض"، بالإضافة إلى العديد من المشاركات السينمائية "القتل اللذيذ، قشر البندق، مبروم وبلبل، كلمني شكراً".
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