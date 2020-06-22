نادية مصطفى تُحيي ذكرى وفاة ابنة هاني شاكر

أحيت الفنانة نادية مصطفى الذكرى السنوية التاسعة على وفاة دينا ابنة المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت "نادية" عبر صفحتها قائلة: "الذكرى السنوية التاسعة لأرق وأغلى الناس، دينا هانى شاكر، كل سنة ودينا فى أعلى منازل الجنة بصحبة رسول الله وجميع الأنبياء والصديقين والشهداء". هانى شاكر، كل سنة ودينا فى أعلى منازل الجنة بصحبة رسول الله وجميع الأنبياء والصديقين والشهداء". شاهد وتابعت: "اللهم إنها صبرت على البلاء ولم تجزع فامنحها درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". وأضافت: "اللهم إنى أشهد بأن والدها ووالدتها أيضاً كانوا من الصابرين على ابتلاء فراقها، فوفهم يارب أجرهم بغير حساب وعوضهم بكل الخير وأسعد قلوبهم بمجدى ومليكة ووفقهم واحفظهم من كل شر واجعلهم قرة أعين لهم يااااااارب.. وحشتينى يادندونة أوى.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

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