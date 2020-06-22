أحيا المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ذكرى وفاة نجلته دينا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "شاكر" عبر صفحته قائلًا: "حبيبة قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة". بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة". شاهد وتابع :"ومش سايبه إلا الذكريات وأحلى حاجة في الدنيا مجدي ومليكة ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة، احنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني".

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة نجلته.. هاني شاكر: ربنا يجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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