تعرَّف على زيجات رانيا يوسف ورأيها في أزواجها

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل، بعد نشرها صوراً جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك أثناء تواجدها في إحدى المناطق الساحلية حيث ظهرت بكاش مايوه.

رانيا يوسف المثيرة للجدل دائماً ليس في أعمالها فقط بل على مستوى حياتها الشخصية، حيث تزوجت رانيا يوسف ثلاث مرات؛ الأولى كانت من المنتج محمد مختار، والذي أنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين وانفصلا بعد فترة طويلة من الزواج، ودخلا في صراعات وصلت إلى ساحات القضاء بسبب اتهامها له بعدم الإنفاق على بناته.

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أما الزيجة الثانية للفنانة رانيا يوسف، فكانت من كريم الشبراوي، ولم تستمر طويلاً حتى انفصلا بعد الزواج بأسابيع قليلة، حيث انتهت أيضاً هذه الزيجة بأزمة كبيرة كادت تدفع حياتها ثمناً لهذه الزيجة حيث اتهمت بالاتجار في المخدرات، بعد أن وجدت المخدرات في سيارتها إلا أنها أثبتت براءتها، وكان قد نصب عليها أيضاً في مبلغ مالي كبير.

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أما الزيجة الثالثة فكانت من رجل الأعمال طارق عزب، وتعد هذه الزيجة الأفضل بالنسبة لها حيث انتهت دون الدخول في أزمات أو مشاكل حيث قررا بعد عدة سنوات أن ينفصلا نظراً لاختلافات في وجهات النظر.

وقالت رانيا يوسف عن أزواجها الثلاثة إنها تكره الحديث عنهم، ولا تحب أن تتذكرهم، وتفضل العيش بدون رجل في حياتها، وأنها اكتفت بهم ولن تكرر التجربة.

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