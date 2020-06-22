هاني شاكر ينعي ابنته باكياً: «اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة»

نعى الفنان هاني شاكر ابنته الراحلة دينا بكلمات مبكية، حيث نشر لها صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، أثناء حفل تخرجها في الجامعة. وكتب شاكر: “حبيبة قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبه إلا الذكريات». اقرئي ايضا : صور نادرة لشيريهان وهي ترقص أمام ام كلثوم Advertisements

وتابع «وأحلى حاجة في الدنيا مجدي ومليكة ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة إحنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني». وكان الفنان هاني شاكر طالب بعودة النشاط الغنائي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث من المقرر أن يعود النشاط بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يوليو المقبل.

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