هل تُوفي ابن «اوس اوس» بسبب الإهمال؟.. سارة درزاوي توضح

حرصت الفنانة سارة درزاوي، على نعي «علي»، الابن الرضيع للفنان محمد أسامة أوس أوس، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
كما حرصت سارة، على توضيح سبب الوفاة، بعد أن ترددت أنباء بسقوطه في المنزل وأن الوفاة كانت لإهمال والديه الذي أدى إلى وفاته.
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وكتبت «سارة» عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، علي ابن أوس أوس ورويدا الصغير (عمره ٣ شهور)، توفاه الله وفاة طبيعية... ربنا يصبر قلبكم على مصابكم.. مفيش كلام ممكن يخفف الألم».
وأضافت: «دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب، ويا رب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته على نفوسكم ويربط على قلبكم».
وُلد «علي» في فبراير الماضي، وهو الطفل الثاني لأوس أوس.
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