بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ودخولها في مرحلة الخطر، نظراً لإصابتها بفيروس كورونا، خرج أحد الأطباء المصريين الذي يُدعى «حاتم جمعة»، وأكد أنه عنده استعداد للإشراف على علاج الفنانة رجاء الجداوي ومساعدتها في الخروج من محنتها المرضية وإنقاذها من الموت.
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وأضاف حاتم جمعة أنه وصل إلى تركيبة دوائية تساعد على رفع كفاءة جهاز المناعة بالجسد لدرجة كبير للغاية، مما يساعد المريض على مقاومة فيروس كورونا بشكل سريع والقضاء عليه في أقل من أربعة أيام.
وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عن الدكتور حاتم جمعة وعن اكتشافه لعلاج فيروس كورونا، إلا أن وزارة الصحة المصرية لم تلتقِ بهذا الطبيب حتى الآن، ولم تكشف موقفها من الدواء الذي يتحدث عنه.
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كانت هذه تفاصيل خبر طبيب مصري يطلب الإشراف على علاج رجاء الجداوي: سأساعدها على النجاه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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