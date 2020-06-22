صور نادرة لشيريهان وهي ترقص أمام ام كلثوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً نادرةً للفنانة شيريهان وهي تقدم وصلة رقص في حفل زفاف شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وكانت شيريهان تقدم هذه الرقصة أمام كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت الفنانة شيريهان تبدأ مشوارها الفني في هذه المرحلة، إلى أن أصبحت إحدى نجمات الاستعراض في الوطن العربي خلال فترة الثمانينات والتسعينيات.

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وأثارت شيريهان جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بإحدى تغريداتها التي قالت خلالها: «أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»، وظن البعض أنها تعاني من فيروس كورونا، وردت عليها الفنانة أحلام معلقة: «سلامتك يا غالية»؛ ليظن البعض أنها مصابة بالفعل.

وتلقت بعدها عدداً من التعليقات التي تمنت لها الشفاء، وبعد ذلك غردت وقالت: «قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً.. (كل العالمين) وليس لنفسي، حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر وأي أذى».

وعاشت الفنانة شيريهان خلال الفترة الماضية حالةً من الحزن الشديد بسبب وفاة الفنان حسن حسني، ونعته على تويتر وقالت: «تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى».

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