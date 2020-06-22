بالفيديو.. مصطفى درويش بطل مسلسل «بـ100 وش» يحكي تجربته مع كورونا بعد تعافيه

أعلن الفنان مصطفى درويش، منذ قليل، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: «الحمد لله سلبي كورونا، تجربتي مع كورونا، شكراً لكل إللي دعالي ربنا ما يورينا مكروه في حد».

وجاء في الفيديو: «فيروس كورونا بيتلخص في حاجات هي المرض الجسماني، بمعنى إنك لازم تحافظ على الفيتامينات في جسمك، وتاخد بالك من حرارتك، وتاني حاجة العامل النفسي».

وتابع: «فيه ناس كتير دعمتني، منهم المخرج بيتر ميمي إللي كلمني وقالي إنه اختارني أبقى معاه في الجزء التاني من مسلسل الاختيار، وكمان المنتج الكبير جمال العدل كلمني ودعمني، ومحمد العدل، وكتير جداً».

وأضاف: «ياريت تجبروا بخاطر الناس، وياريت محدش يتنمر على حد، ده مش إيدز، ولازم أتبرع بالبلازما وإن شاء الله هعرف الطريقة للتبرع».

ووجه «درويش» الشكر لكل أصدقائه وجمهوره وداعميه، قائلاً في نهاية الفيديو: «شكراً لجبران الخاطر إللي عملتوه معايا، ربنا يجبر بخاطركم».

وكان الفنان مصطفى درويش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

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وشارك مصطفى درويش في بطولة مسلسلي «خيانة عهد» أمام النجمة يسرا، والمسلسل الكوميدي «بـ100 وش» أمام النجمة نيللي كريم.

شاهدي الفيديو :



