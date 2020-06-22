وفاة ابن الممثل" أوس أوس"

توفي ابن الممثل محمد أسامة المعروف بـ "​أوس أوس​" وهو رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر فقط. وحسب بعض المصادر فان سبب وفاة الطفل الرضيع جاء على اثر سقوطه من المنزل دون الكشف كيف وإن كان سقط لوحده إو أن أحدا كان يحمله وسقط من بين يديه. ومن المقرر دفن الصغير اليوم 22 حزيران صباحاً. Advertisements يذكر ان الطفل قد ولد في شهر شباط /فبراير الماضي وأعلن أوس أوس وقتها الخبر بالصورة على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا انه اسماه "علي"

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