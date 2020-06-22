إنجي خطاب تعتزل التمثيل نهائياً!

أعلنت الفنانة الشابة انجي خطاب اعتزالها النهائي لعالم التمثيل، مؤكدة أنها تخيلت أن موهبتها وحدها ستكون كافية لتثبت تواجدها، ولكن تبين لها بعد تفكير طويل، أن الموهبة وحدها لا تكفي.

انجي صدمت كل محبيها ببيان قصير نشرته عبر موقع الفيس بوك قالت فيه:بعد تفكير طويل اوي قررت اعتزل مهنه التمثيل قالو عليا موهوبه بس للاسف الموهبه وحدها لا تكفي ..

تابعت قائلة: مع اني ضاع عمري فيه سنين دراسه بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الاخراج وكارنيه النقابه غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطه وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للاسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال اكرم

Advertisements

ورفضت انجي كل محاولات اثنائها عن قرارها والتمسك بموهبتها وعلقت على متابعيها قائلة: اشكركم والله جميعا علي شعوركم وشهادتكم بموهبتي شيء يفرحني بس دا قراري.

يذكر أن إنجي خطاب ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة عام 1987، اكتشفها المخرج التليفزيوني جمال عبد الحميد، ورشحها للمشاركة في مسلسل (سوق الخضار)، وقررت بعدها ان تدرس التمثيل على نحو أكاديمي، فانتسبت إلى قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت على مدار السنوات التالية بين السينما والتليفزيون، فقدمت عدة أفلام ومسلسلات منها الحصان السود مع أحمد السقا ، وأهل كايرو مع خالد الصاوي وكندة علوش ورانيا يوسف، والجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" وفيلم ركلام.