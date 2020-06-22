الفنان الكويتي أحمد جوهر في العناية المركزة!

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تعرّض الفنان الكويتي أحمد جوهر لجلطة وتجمع ماء على الرئة ، ونُقل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت.
وتناول العديد من أصدقائه ومحبيه خبر نقله إلى المستشفى وتعرضه لجلطة داعين له بالشفاء العاجل، إذ نقل الخبر الناقد الفني والمسرحي الكويتي نايف الشمري مؤكدا إصابته بجلطة.
ودوّن نايف الشمري تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى، دعواتكم له بالشفاء العاجل، ما تشوف شر بو جوهر“.
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