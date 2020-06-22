بالأسماء والصور: مشاهير عرب عانوا من الإكتئاب

عانى الكثير من نجوم العالم العربي من اضطرابات نفسية أوصلتهم لحالات من الإكتئاب النفسي العميق، مما اضطرهم لزيارة الطبيب لأكثر من مرة.

الصور أعلاه تعرض بعض النجوم العرب الذين اعترفوا بمشاكلهم النفسية وزيارتهم الطبيب النفسي:

النجمة المصرية منة شلبي اعترفت من قبل أنها تعاني من حالات انفصام شخصية قاسية، لذلك تحرص على الذهاب إلى الطبيب النفسي.

وعانى النجم المصري أحمد الفيشاوي من عدد من الإضطرابات النفسية التي أدت لخصوعه لجلسات عديدة للعلاج النفسي، ولايزال يخصع لها حتى الآن.

في حين أوضح النجم السوري باسل خياط أنه احتاج لطبيب نفسي حتى يتمكن من نسيان علاقة رومانسية دامت لـ6 سنوات حيث تدهورت حالته بعد الانفصال عنها وكان يشعر بوجودها في كل مكان حوله.

أما النجم عابد فهد فخلال عزمه على الزواج أصابته حالة من الاضطراب والقلق وخاف أن يخسر شهرته ومعجبيه.

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النجم أحمد زاهر مر بتجربة مرض قاسية زاد وزنه بشدة وبمجرد تداول صور له بعد الزيادة الهائلة في الوزن عانى من حالة إكتئاب شديدة خسر بعدها قدر كبير من وزنه.

النجمة أنغام لم تعلن عن السبب الرئيسي وراء ذهابها إلى طبيب نفسي، وأرجعت الأمر إلى الظروف المحيطة بها.

النجم تامر حسني حاول بدء حياته المهنية في مجال كرة القدم لكنه فشل تمامًا لذلك أصيب بالاكتئاب.

النجمة شيرين عبد الوهاب عانت من حالة إكتئاب أعلنت خلالها اعتزال الفن وابتعدت عن الجميع، أما النجمة غادة عبد الرازق أكدت أنها ذهبت إلى الطبيب أكثر من مرة ولن تعلن عن السبب وراء ذلك.

بعد وفاة والدتها اتجهت النجمة منى زكي إلى الطبيب النفسي لتتجاوز الأزمة، وبعد المشاركة في مسلسل السندريلا كررت التجربة.