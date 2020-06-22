صور: نجمات عرب من أصول أجنبية

من المعروف ان بعض النجمات العرب تنحدرن من أصول أجنبية بعيدًا تمامًا عن حياتهن في العالم العربي والشهرة اللاتي استطعن تحقيقها بين الجمهور، فمن خلال الأب أو الأم اكتسبت بعض النجمات ملامح أوروبية غاية في الجمال.

ولعل من أبرز النجمات الفنانة نيللي كريم ذات الأصول الروسية والتي عاشت وتربت هناك لفترة طويلة من حياتها حتى عادت لتحترف التمثيل في مصر وحققت شهرة واسعة.

في حين أن الممثلة شيماء علي معروفة بجنسيتها الإيرانية رغم حياتها الطويلة وشهرتها في الكويت في حين كشفت الممثلة البحرينية فاطمة عبد الرحيم عن أصولها الإيرانية مما شكل صدمة للكثيرين.

أما من النجمات الشباب فالمغنية لارا اسكندر تتمتع بأصول إيطالية منحتها جمال مميز كذلك بالنسبة للممثلة مي عز الدين ذات الجمال الهادئ فهى الأخرى لها أصل تركي.

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تعرفوا على الأصول الحقيقية لأجمل النجمات العرب.

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