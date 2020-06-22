ايشواريا راي تصف سلمان خان بالرجل الأكثر جاذبية في بوليوود

رنا صلاح الدين - وصفت أيشواريا راي سلمان خان ذات مرة بأنه الرجل الأكثر جاذبية في بوليوود، جاء ذلك في برنامج حواري مع سيمي جاروال.

ولفتت نجمة السينما وملكة جمال العالم السابقة، الذي يعد من إخفاء حياتها الشخصية والمهنية عن وسائل الإعلام والجمهور أمرًا صعبا. أن سلمان الأكثر وروعة في صناعة السينما

عمل كل من سلمان وايشواريا في أحد أفلام بوليوود الأكثر شهرة، ” هوم ديل دي تشوك سانام”، من إخراج سانجاي ليلا بهنسالي، الذي تناول أحد أجمل قصص الحب التي ابدعتها بوليوود.

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في برنامج دردشة قديم مع سيمي جاروال Simi Garewal في عام 1994، تلقت ايشواريا دعوة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

في برنامج الدردشة، سأل سيمي جاروال أيشواريا عن من تعتقد أنه أكثر الرجال جاذبية، لم تفكر أيشواريا في أي شخص سوى سلمان خان، وأكدت أنها ترى سلمان كان جذابًا للغاية.

في وقت لاحق، تم اختيارها للعمل أمام سلمان في فيلم المخرج سانجاي ليلا بهنسالي “هم هوم ديل دي تشوك سانام”، منذ ذلك الحين، بدأت علاقتهما تزدهر، ولكن في غضون عامين، قام الثنائي بانهاء تلك العلاقنوة الواعدة