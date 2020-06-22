تقارب بين هريثيك روشان وطليقته سوزان خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

هل يعود هريثيك روشان إلى حياته الزوجية مع سوزان خان مرة أخرى؟ سؤال بات طرحه ملحًا في الوسط الفني في بوليود، بعدما شاهدنا جميعا حجم التقارب بين النجم الكبير وطليقته خاصة من وقت اندلاع حظر كورونا، تحت مزاعم اضفاء اللمسة الأسرية على الولدين.

لا يختلف أحد على أن هريثيك وسوزان، قد مثلا أحد أزواج بوليوود شهرة في وقت ما، ورغم انفصال هريثيك روشان وسوزان خان، منذ بضع سنوات، ولكن يبدو أن الحجر الصحي الذاتي الذي فرضته الدولة الهندية على المواطنين أعاد الحب بينهما، على الأقل في نظر المعجبين.

انتقلت سوزان إلى منزل هريك، وبالوقت الحالي تمطر الزوجة السابقة المديح على الممثل في عيد الأب واصفة إياه بأنه “أفضل أب” وهي المراة ذاتها التي تركت بوليوود في حالة صدمة قبل بضع سنوات بعد انفصالها عن هريثيك روشان في زواج استمر لأكثر من عقد.

وجد محبو الثنائي لمحة أمل حول العودة مجددا بعد أن انتقلت إلى منزل زوجها السابق مع الأطفال، كما شوهد كل منهنا يبدي الاحترام والتقدير للاخر، كما شكر هريثيك سوزان على اتخاذ قرار البقاء معه ومع طفليه.