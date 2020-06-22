5 مشاهير من بوليوود انتحروا بسبب الاكتئاب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يمكن أن تؤدي مواقف الحياة المختلفة إلى ظروف صحية نفسية سيئة مثل الاكتئاب، مما يدفعنا إلى الانتحار. إليك نظرة على سبب إنهاء بعض مشاهير بوليوود حياتهم فجأة.

الانتحار هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وتتزايد حصة الهند من عبء الانتحار العالمي بشكل مثير للقلق.

وبحسب ما ورد كان ممثل بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، الذي انتحر منذ أيام قليلة، يعاني من الاكتئاب، وهو اضطراب في المزاج يتميز بمرحلة حزن مطولة. عندما تستمر أعراض مثل مشاعر الحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المفضلة الأخرى لأكثر من أسبوعين متتاليين، يشخصها الأطباء على أنها اكتئاب سريري.

بعض السمات الأخرى لهذا التحدي للصحة العقلية تشمل العدوانية، والتهيج، والقلق، والأرق، وانخفاض الرغبة الجنسية، والتعب، والصداع، والشعور بالفراغ، والانسحاب من المناطق المحيطة، والقلق، وفقدان الشهية، وما إلى ذلك.

سوشانت سينغ راجبوت

سوشانت سينغ راجبوت: أحدث حالة انتحار في بوليوود.تم العثور عليه ميتا في منزله باندرا في مومباي، وبحسب المصادر، فقد كان يعاني من الاكتئاب في الأشهر الستة الماضية وكان يخضع للعلاج نفسه.

كوشال بنجابي

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كوشال بنجابي الذي ظهر في أفلام مثل “Kaal” و“Lakshya” والعديد من المسلسلات التلفزيونية، تم العثور عليه معلقًا في شقته في عام 2019. وترك وراءه رسالة انتحار تقول أنه لا ينبغي تحميل أي شخص مسؤولية موته.

براتيشا بنيرجي

براتيشا بنيرجي: تم العثور على براتيشا Pratyusha ميتة في شقتها في مومباي في 1 أبريل 2016. كانت تمر بأوقات صعبة بسبب المشاكل في حياتها الشخصية.

جيا خان

جياه خان: أدهشت الجمهور بفيلمها الأول Nishabd. تم العثور عليها معلقة في شقتها في جوهو عام 2013. وبحسب ما ورد كانت الممثلة مكتئبة بسبب فشلها في علاقة عاطفية.

كونال سينغ

كونال سينغ: اشتهر دوره أمام الممثلة سونالي بندري في فيلم ديل هاي ديل مين، وقد انتحر سينغ في عام 2008. بتعليق نفسه من مروحة سقف. يشاع أن علاقته المتوترة بزوجته أنه لم يُسمح له برؤية أطفاله هي الأسباب وراء انتحاره.