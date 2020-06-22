شقيقة أوس أوس تحسم الجدل حول سبب وفاة نجله وحقيقة سقوطه من «البلكونة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت إيمي أسامة، شقيقة الفنان المصري محمد أسامة “أوس أوس”، على الأخبار التي نشرت حول وفاة نجله الأصغر بعد سقوطه من شرفة المنزل بعد تناول الأخبار التي تفيد ذلك مساء أمس الأحد.

إيمي سالم، قالت في منشور عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “أرجوكم بلاش أخبار مفبركة مفيش حد وقع من البلكونات والصفحات اللي حاطه الصورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتب عليها الخبر مش هقولكم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ما حدش يشير الكلام دا راعوا مامتوا لو شافت كده”.

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كما علقت ندى، زوجة الفنان علي ربيع على ظروف الوفاة في منشور عبر خاصية الاستوري قائلة: “يا جماعة حرام بلاش أخبار مفبركة، راعوا قلب أم وأب محروق على ابنهم.. ادعولهم ربنا يصبر قلبهم”.

واضافت: “علي محمد أسامة توفي وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلب أهله”.

يذكر أن أخر أعمال أوس أوس مسلسل “اثنين في الصندوق”، والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.