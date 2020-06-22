أحمد جمال يكرّس شهرته من أجل هذا العمل الهادف

أصدر الفنان المصري أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان “جيل بطل” من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع. ومن انتاج شركة روابط الرياضية.

الأغنية قدمها نجم أراب آيدول لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلهاالى العام المقبل بسبب فيروس كورونا.

ويعتبر هذا العمل الهادف والانساني هو الثاني لأحمد جمال بعدما طرح مؤخراً كليب بعنوان “احنا مش بتوع حداد” حيث أهدى العمل الى الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهي من ألحانه، كلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.

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نذكر أن “جمال” كان قد أكد في وقت سابق أنه تلقى أكثر من عرض ليدخل مجال التمثيل، إلا انه لا زال يدرس الموضوع ولم يعط الجواب النهائي حول قراره.

وشدد “جمال” أن خطوة التمثيل مهمة ولكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقته، متمنياً دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعًا كبيرًا له ودعم من قبل المحبين والأصدقاء.