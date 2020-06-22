أول تعليق للفنان أوس أوس بعد رحيل نجله يكشف سبب وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمد أسامة الشهير بـ “أوس اوس”، على التعليق على الأخبار التي نشرت حول سبب وفاة نجله والتي تم تداولها بشكل كبير بعد رحيله.

أوس أوس، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك يا علي يا حبيبي، ما تعزش على اللي خلقك”.

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وأضاف: “الوفاة طبيعية كان ناي موزي الفل ربنا يصبرنا على فراقك وأنا أسف جدًا مش قادر أرد على رسايل ولا مكالمات ربنا يخليكم ولو بتحبوني من قلبكم بجد دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله و يباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل”.

وكانت العديد من الأخبار قد تناولت أن سبب وفاة نجل أوس أوس، هو سقوطه في المنزل والبعض الأخر حول سقوطه من شرفة المنزل، وذلك على الرغم من أن عمر نجل أوس أوس الراحل لم يتجاوز الثلاثة أشهر.

وشارك عدد من النجوم في تشييع الجثمان ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانين أشرف عبدالباقى ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفي وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.