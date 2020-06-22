الفنانة إنجي خطاب تعلن اعتزالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية إنجي خطاب، اعتزالها الفن وذلك بشكل مفاجئ عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

انجي خطاب، أعادت نشر عنوان لخبر اعتزاله دون ان تعلق عليه مكتفيه بالإعلان فقط، وسط دهشة من متابعيها وانهالت عليها التعليقات وجاء في إحداها: ” ده بجد ولا إشاعة”، لترد انجي خطاب قائلة “بجد”.

وعلقت متابعه أخرى قائلة: “اعتزال عادي ولا حجاب”، لترد انجي خطاب قائلة: “علشان اعتزلت لازم اتحجب؟”.

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يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “كلبش 2”، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

وشاركت في فيلم “أحلام ممنوعة”، والذي تقوم ببطولته مع الفنانة علا غانم، أحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، وتأليف وإخراج محمد عادل.

الفنانة المصرية كانت قد أعلنت قبل سنوات عن فسخ خطوبتها من وليد العطار، بعد فترة خطوبة استمرت ثلاثة أشهر.