شقيق هيثم أحمد زكي يتقدم ببلاغ ضد وائل الإبراشي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المحامي بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين، الأخ الغير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بتهمة التطاول عليه بغير وجه حق وتوجيه العديد من الإتهامات له، بالإضافة إلى السب والقذف.

عز الدين بركات، والد رامي، أكد أن رامي لن يتنازل عن حقه وخاصة أنه يشعر أن وائل يتعمد الإساءة له مما أدى إلى تعرض رامي لأزمة نفسية، مشيرا أن أملاك أحمد زكي هي الحق الشرعي لرامي كما تبين في إعلان الوراثة.

وأضاف عز الدين بركات أنه يسير في الإجراءات القانونية بشكل حازم دون تراجع، متهماً وائل الإبراشي بسرقة مقتنيات أحمد زكي من شقته وعرضها دون وجه حق في برنامجه التاسعة المذاع على شاشة التليفزيون المصري، مؤكدا أن ما أخذه رامي من أحمد زكي هو شقته والمكتب فقط.

أما أملاك هيثم أحمد زكي، فقال أن رامي يسدد باقي مستحقاتها حتى الآن، مشيرا أنه هو ورامي على أتم إستعداد أن يسلموا مقتنيات أحمد زكي لوزيرة الثقافة أو أشرف زكي نقيب الممثلين.