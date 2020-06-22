كاردي بي: زوجي أجمل أغنية في حياتي

متابعة بتجـــــــــرد: وجَّهت المطربة الأمريكية كاردي بي التحية لزوجها المطرب أوف سيت في ذكرى يوم الأب، قائلة إنه يملأ عليها الدنيا ويجعل لها معنى، واصفة إياه بأنه «أجمل أغنية في حياتها».

وقالت إن زوجها مطرب الراب أوف سيت (28 سنة) له الأولوية في حياتها مع ابنتهما كالشر، مشيرة إلى أن خلافاتهما فيما مضى، نجمت عن عدم الخبرة والتسرع منوهة بأنها أصبحت أكثر تعقلاً ونضجاً الآن، وتعلم أن زوجها يحبها، وتشعر أن الرابطة بينهما تزيد مع الأيام، وتريد أن تستمر أسرتها الصغيرة للأبد.

من جهة أخرى، هاجمت كاردي (27 سنة) المتنمرين على سوشيال ميديا الذين يتهمونها بأنها تستخدم «الفوتوشوب» لتحسين صورها، قائلة إن هناك من يتصيدون الأخطاء ولا يهمهم مشاعر الآخرين، ويتعدون على الحريات الشخصية.

وقالت «لا أخجل من جسدي، ولم أعد أُلقي بالاً لمن يهاجمونني، وليس عيباً أن يزيد وزني أحياناً، لا أحب التنمر، ولن أرد على أحد يهاجمني، وسأحتفظ بأعصابي ولن أسمح لأحد أن يجرني لمعركة لا أريدها».

وأوضحت أنها أصبحت أكثر هدوءاً الآن، بعد أن اتهمت من قبل بالتعدي على مضيفتَين في أحد المطاعم، وقالت إن ابنتها كالشر (23 شهراً) جعلتها تحرص على كل دقيقة في حياتها، ولا تبعد عنها للحظة، كما أنها تود أن تكون مثالاً لها عندما تكبر.