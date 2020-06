برايس هوارد: شهرة والدي أقلقتني

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة والمخرجة الأمريكية بريس دالاس هوارد أنها كانت تشعر بالقلق وعدم الثقة في بداية عملها بالسينما، لأنها كانت تريد إثبات ذاتها بعيداً عن حقيقة أن والدها هو المخرج الفائز بالأوسكار رون هوارد.

وأشارت إلى أن والدها كان دائماً بجوارها داعماً لها حتى لو لم يظهر في الصورة، مبينة أنه كان الملهم لها في إخراج الفيلم الوثائقي الشهير Dads أو «آباء»، وأنها ممتنة له بالكثير لأنه كان «الحاضر الغائب في حياتها».

وكشفت هوارد (البالغة 39 عاماً) عن أنها لم تكن تدعو والديها لحفلاتها أو المسرحيات التي تشارك بها في المدرسة، لأنها كانت تريد أن يهتم الناس بها لذاتها، لا لأنها ابنة رجل مشهور.

والحقيقة أن هوارد لم تعد بحاجة للقلق من شهرة والدها بعد أن أثبتت نجاحها في هوليوود في مجالَي التمثيل والإخراج، منذ ظهورها المبشر في فيلم The Village عام 2004، وعلى مدار أكثر من 3 أفلام من أبرزها The Help وJurassic World.

كما فرضت نفسها كمخرجة مخضرمة، حيث عُرض فيلمها الوثائقي «آباء» في مهرجان تورنتو، العام الماضي، وهو يحتفي بالآباء المعاصرين ودورهم في حياة أبنائهم، وسجلت فيه بكاميرتها رحلة انتقال شقيقها من زوج إلى أب.

وكانت هوارد قد ذكرت أنها في إعدادها للفيلم جلست مع عدد من الآباء المشهورين من بينهم ويل سميث، جيمي كيميل، جيمي فالون، ووالدها.

وأوضحت أنها اكتشفت أن الآباء حاضرون على الدوام في حياة أبنائهم، رغم ابتعادهم المكاني أحياناً، من دون انتظار لأي تقدير أو شكر أو مكافأة معنوية.