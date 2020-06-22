شارة “نسل الأغراب” تخلو من اسمَي أحمد السقا وأمير كرارة

متابعة بتجـــــــــرد: اتفقت الجهة المنتجة لمسلسل “نسل الأغراب” مع النجمَين أحمد السقا وأمير كرارة على عدم كتابة اسميهما على شارة مسلسلهما الجديد المقرر عرضه في رمضان 2021.

وقال مصدر من داخل العمل، أن جهة الإنتاج اقترحت طرح صورتَين للسقا وكرارة بنفس المساحة، ولكن من دون كتابة اسميهما بشكل أو بآخر، وذلك لتجنب أزمة ترتيب الأسماء على الشارة، مضيفاً أن هذا المقترح لاقى قبولاً من بطلَي العمل اللذين يواصلان تحضيراته الأولية، تمهيداً لانطلاق التصوير نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” ينتمي إلي نوعية الدراما الصعيدية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.