دنيا بطمة تحذف كلّ صور زوجها.. طلاق جديد يشهده الوسط الفني؟

متابعة بتجـــــــــرد: لم تمرّ خطوة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة بحذف جميع صور زوجها المنتج البحريني محمد الترك عن حسابها على تطبيق إنستغرام مرور الكرام، بل ترافقت مع بلبلةٍ وتكهنات كثيرة.

وفي التفاصيل، فقد لاحظ روّاد الإنترنت قيام دنيا بطمة بحذف جميع الصور الّتي تجمعها بزوجها محمد الترك، بعد ظهورهما سويّاً في عيد ميلاد ابنتهما غزل منذ فترة.

وبدأ روّاد الإنترنت بنشر تكهّنات حول انفصال دنيا بطمة عن زوجها، وأشاروا إلى أن تصرّف الفنانة المغربيّة يؤكّد على وجود خلافات بين الثنائي الشهير، فهل سيشهد الوسط الفني على حالة طلاق جديدة؟