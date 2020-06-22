بورنا تشوريتش يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إصابة لاعب التنس غريغور ديميتروف بفيروس كورونا، لاعب كرواتي آخر يعلن عن إصابته بورنا تشوريتش المصنف 33 عالمياً الذي كان يشارك في بطولة أدريا الاستعراضية التي نظمها نوفاك دجوكوفيتش المنصف الأول.

وقال اللاعب الكرواتي عبر حسابه على تويتر “مرحبا للجميع، أود إبلاغكم أن نتيجة إختباري لفيروس كورونا جاءت إيجابية، أشعر بأني على ما يرام ولا أعاني من أي أعراض”.ونتيجة لذلك ألغيت المباراة النهائية للبطولة التي كانت تقام في مدينة زادار الساحلية الكرواتية.