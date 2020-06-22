الأسطورة الأميركية “أندرتيكر”.. يعلن اعتزاله عالم المصارعة الحرة

متابعة بتجــــــــــرد: صدم مارك كالاواي أسطورة المصارعة الحرة الأميركية المعروف باسم “أندرتيكر” محبيّه، بإعلانه عن إعتزاله هذه الرياضة نهائياً. فقدّ غرّد نجم المصارعة البالغ من العمر 55 عاماً، معلناً عن قراره بإنهاء مسيرته داخل الحلبة خلال الجزء الخامس والأخير من برنامجه الوثائقي “Undertaker: The Last Ride” أندرتيكر: الجولة الأخيرة المذاع على شبكة “WWE”. وكتب:”لا يمكنك أبداً تقدير طول الطريق إلى أن تقود حتى النهاية”. وعاد حساب WWE الرسمي وأكّد خبر الإعتزال داعياً الجمهور إلى الحديث عن ذكرياتهم مع كالاواي عبر هاشتاغ Thankyoutaker. وقد بدأ “أندرتيكر” مسيرته المهنية في المصارعة عام 1987 وشارك لأول مرة في WWE بعد ثلاث سنوات فقط.

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