عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته

متابعة بتجـــــــــــرد: انتقدت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدامه أغنية توم الشهيرة “I Won’t Back Down”، في مؤتمر انتخابي يوم السّبت حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما، ووجهت إلى حملته تحذيراً للكف عن استخدامها.

وفي التّفاصيل، غرّدت عائلة بيتي، الّذي توفي في العام 2017 بعمر 66 عاماً، على تويتر قائلةً:”لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأميركيين والمنطق السليم”.

وأضافت التغريدة الموقعة من دانا، أرملة بيتي، وزوجته السابقة جين، وابنتيه أدريا وأناكيم:” لم يكن توم بيتي ليقبل أبداً أن تستخدم إحدى أغنياته في حملات الكراهية… فالراحل توم بيتي وأفراد أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع كان”.

ويُشار إلى أنّ عائلة بيتي انضمت إلى قائمة طويلة من الموسيقيين الّذين اشتكوا من استخدام ترامب لموسيقاهم. ولم ترد حملة ترامب حتى الآن على طلب العائلة.