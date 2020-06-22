حفل خيري عالمي لمحاربة فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: يقدم نجوم بارزون في الموسيقى والسينما في العالم حفلا ينقله التلفزيون ويعرض على الإنترنت يوم السبت لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم “Global Goal: Unite for Our Future” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.

وفي بث على الإنترنت قبل الحفل، قالت نجمة موسيقى البوب مايلي سايرس إن الفقراء والمهمشين هم الأشد تضرراً من الجائحة وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.

وسيقدم الحفل الممثل دوين جونسون المعروف بلقب “The Rock” وستشارك فيه سايرس والثنائي الغنائي كلوي وهالي والمغنية كريستين آند ذا كوينز وفريق كولد بلاي وشاكيرا وغيرهم، كما سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون.