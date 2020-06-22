رجاء الجداوي في غيبوبة.. ونجلتها تدعو: "يا رب"

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن تدهور حالتها الصحية فجر الإثنين، ودخولها إلى غيبوبة، بالعناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "باءت محاولات علاج الفنانة رجاء الجداوي بالفشل حتى هذه اللحظة، وتراجعت حالتها الصحية الساعات الماضية، وعلى إثر ذلك دخلت في غيبوبة".

وأضافت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة لم تتحسن منذ دخولها المستشفي وبعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي ساءت بشكل لافت للنظر، مما دفع الفريق الطبي المشرف على علاجها لوضعها على جهاز تنفس اختراقي متصل بأنبوبة أنفيه لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين.





ونشرت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك دعاء مؤثراً، قالت: "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيي يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء".

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وأضافت: "يا رب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعوني استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب".

وتابعت: "يا شافي اشف أمي أنت الذي تحيي العظام وهى رميم، أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيب يا رب، ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 26 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.

كما أعلن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا.