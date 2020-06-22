جاستن بيبر مُتهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، وهكذا ردّ

يوم السبت، الواقع في 20 حزيران/يونيو، زعمت امرأة مجهولة الهوية عرّفت عن نفسها باسم دانييل، أن النجم جاستن بيبر اعتدى عليها جنسياً في 9 آذار/مارس 2014.

وكتبت دانييل في تغريدتها: “أنا انشر هذه التغريدة دون الكشف عن اسمي لكن أنت تعرف من أنا. أعلم أنك تتذكرني آمل أن تكون حياتك جحيماً بعد هذا الموضوع وتغرق في الشعور بالذنب”.

يوم الأحد، 21 الجاري، تحدث “بيبر” عبر حسابه حول مزاعم الاعتداء الجنسي. وأكد أنه بعد التحدث مع زوجته هايلي بالدوين وفريق عمل قرر ان يتجه الى القضاء ليتخذ الاجراءات القانونية بحق من يروج هذه الاشاعة، مشدداً في الوقت نفسه أن كل ادعاء بالاعتداء الجنسي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وهذا هو سبب رده. لكن هذه القصة كاذبة في الواقع ولهذا السبب سيلجأ الى القضاء بعدما قام بجمع الحقائق.