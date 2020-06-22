محمد منير يغني "الناس في بلادي" احتفالاً بثورة 30 حزيران

انتهى الكينج محمد منير من تسجيل أغنية “الناس في بلادي”، المقرر طرحها بالتزامن مع الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو. أغنية “الناس في بلادي”، من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم وتم تسجيلها خلال الفترة الماضية في استوديو فنون خالد محسب، وإنتاج شركة “عالمية” لصاحبها مصطفى إسماعيل. قد يهمك ايضا: تعرف على موعد حفل محمد منير الجديد محمد منير يكشف عن إجرائه جراحة دقيقة ويوضّح تطوّرات حالته الصحية

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