حمادة هلال يطرح "طحن × طحن" منتصف الأسبوع الجارى بهذه الطريقة

يستعد المطرب حمادة هلال لطرح أحدث أغنياته "طحن × طحن" منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن طرح مقطع موسيقي من الأغنية كبرومو تشويقي على قناتة الخاصة بموقع "يوتيوب" والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم.

ويجدد حمادة هلال تعاونه للمرة الثانية على التوالي مع "أوكا" لتوزيع الأغنية بعد أن قدما سوياً "اشرب شاي" التى وزعها أوكا وكتب كلماتها أورتيجا وتم طرحها فيدي كليب وحقق نجاحاً كبيراً، ويبحث حماده هلال خلال الفترة الحالية فكرة تقديم الأغنية كفيديو كليب من خلال فكرة " Lryic Video" أو تقديمها على طريقة الأنيميشن مثلما قدم " أوه لا لاه" منذ عدة أشهر نظراً لصعوبة التصوير في ظل جائحة كورونا.

الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و"أشرب شاي"، وأخيراً "ياجماله" واستعان في تصويرها فيديو كليب بالفنانة منة عرفة في تعاون جديد بينهم بعد أغنية "الفار الصندق" منذ 12 عاماً، وحققت ياجماله حتى الأن نسب مشاهدة وصلت حتي 8 ملايين مشاهد وتصدرت تريند اليويتوب في بداية نزولها.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم بيا وأسعدكم".

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