شكرا لقرائتكم خبر عن Little Women يحقق 100 مليون دولار أمريكى بالسوق الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن تحقيق فيلم "100Little Women مليون دولار أمريكي بالسوق الأجنبية، وذلك بالتزامن مع بدء فتح السينمات حول العالم.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

فاز الفيلم بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء، وتم ترشيح فيلم Little Women، إلى 6 جوائز أوسكار، وفاز منها بـ واحدة فقط، وهى جائزة أفضل تصميم أزياء.

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وكشف موقع فارايتى عن استعداد فرنسا لإعادة فتح دور السينما اليوم الأثنين، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر ووضعت السينمات فى فرنسا نسبة 50% كسعة استيعابية لكل شاشة عرض سينمائى وأوضحت جوسلين بويسى، التى تدير CGR Cinemas، ثانى أكبر سلسلة دور عرض فى فرنسا أنه سيكون هناك مقعد فارغ بين كل شخصين، وهو شرط لا ينطبق علي الأشخاص من نفس الأسرة.

وفى سياق متصل تم تحديد يوم 24 يوليو المقبل لعرض فيلم Mulan بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض.

فيلم Mulan إنتاج شركة ديزنى نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد عفى عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.