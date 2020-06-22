شكرا لقرائتكم خبر عن "تيجي تصوره يصورك ".. كريس باين بيهزر مع الصحافة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تيجي تصوره يصورك"، مازح النجم كريس باين المصورين أثناء قيامهم بتصويره في شوارع لوس فيليز ، كاليفورنيا بصحبة صديقته أنابيل واليس، حيث تظاهر باين الممثل البالغ من العمر 39 عامًا بالتقاط صور للمصورين أثناء شراءه المشروبات بصحبة صديقته.

على الجانب الآخر ينتظر كريس عرض فيلمه Wonder Woman 1984 والذي يعرض في 2 أكتوبر المقبل، وهو العمل الذي كان من المقرر طرحه في ٥ يونيو الجاري ولكن بسبب تفشي الفيروس تقرر عرضه في 14 أغسطس المقبل، و لكن الشركة المنتجة غيرت موعد عرضه ليكون الموعد النهائي حتى الآن هو 2 أكتوبر المقبل.

الفيلم بطولة جال جادوت و كريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

وفي سياق متصل كشف موقع سكرين ديلي عن عودة افتتاح دور السينما حول العالم حيث تعود السينما إلي فرنسا، اليوم الأثنين 22 يونيو الجاري، وذلك بعدما قامت فرنسا بغلق 6000 دور سينما منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم قدرة مهرجان كان السينمائي علي إقامته دورته الجديدة.

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