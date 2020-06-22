شكرا لقرائتكم خبر عن وحشها الأكل اللبنانى .. يارا تكشف عن أول مكان ستزوره بعد أزمة كورونا "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتياقها للأكلات اللبنانية مثل التبولة والفتوش والحمص، لافتة إلى أنه رغم إمكانية إعداد هذه الأكلات فى المنازل، لكنها ستكون حريصة على تناولها فى أحد المطاعم اللبنانية، مؤكدة أن أول مكان ستزوره بعد إنهاء حالة الإغلاق المفروضه حاليًا ستكون لمطعم يقدم الأكلات اللبنانية.

ونشرت يارا، صورة قديمة لها فى أحد المطاعم، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "اشتقت كتير للأكل اللبنانى.. تبولة فتّوش حُمّص.. كل هالأشياء يلى كمان فينا نعملها بالبيت.. علشان هيك أول طلعة للمطعم أكيد أكل لبنانى.. وانتوا أى نوع أكل بتحبوا تختاروا لما تطلعوا؟.. I miss and i love Lebanese food".

يأتى هذا بعدما علقت الفنانة اللبنانية يارا، قبل عدة أيام، عن الأوضاع التى يعيشها العالم احاليا ، بصورة جديدة لها، حيث اختصرت كلامها فى الحديث عن الأمل، قائلة: "لا معنى للحياة بدون أمل، ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل فالحياة مليئة بالعقبات والمشاكل والصعوبات، فإذا فقد الأمل لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام.. بمجرد اختيار الأمل، كل شىء ممكن".

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يارا ظهرت قبل أيام على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، وشاركت بصورة لها خارج منزلها متبعة إجراءات الحماية اللازمة من فيروس كورونا، حيث ظهرت مرتدية الكمامة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، معلقة "بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت.. إن شاء الله نرجع نعيش بشكل طبيعى متل قبل.. والأمور تهدأ وتتحسّن فى كل العالم.. ودايماً بشكر ربّى وبقول الحمدالله على كل شىء وعلى كل يوم مرق علينا قبل الوباء وما حدا كان يعرف قيمة الحياة الطبيعية".

وتعد يارا من أكثر النجمات اللاتى يحرصن على التفاعل مع متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وهو ما ظهر مؤخراً حيث أظهرت يارا جانب جديد فى شخصيتها ممثل فى حبها للطبخ، وارتدت الزى المناسب له عبر صورة نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام حيث ظهرت فيها أثناء التحضير لوجبة الغداء، حيث علقت على تلك الصورة بكتابة : "محتارة شو أطبخ اليوم على الغداء هيك شى أكلة حلوة طيّبة شو قولكم اعطونى اقتراحاتكم؟".