شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الممثلة داليا ابراهيم فى 20 عاماً من البداية حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الفنانة داليا ابراهيم اعتزالها التمثيل من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويله عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عاماً تقريباً إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.



داليا ابراهيم

وخلال مشوار داليا ابراهيم الذى بدأته فى منتصف التسعينات شاركت فى العديد من الأعمال الهامة وخاصة على مستوى الدراما التليفيزونية وعلى رأسها "أهالينا" مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و"بوابة الحلوانى" الجزء الثانى، و"كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخرانى و"الست أصيلة" مع فيفى عبده، و"عفريت القرش" مع فاروق الفيشاوى وبوسى وغيرها من المسلسلات.



داليا ابراهيم

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وفى السينما شاركت فى أفلام "هارمونيكا" مع محمود عبد العزيز والهام شاهين، و"مبروك وبلبل" مع يحى الفخرانى ودلال عبد العزيز، و"القتل اللذيذ" مع ميرفت أمين والهام شاهين، و"كلمنى شكراً" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف عام 2010، وقدمت فيه أبرز أدوارها فى السينما وكان العمل هو الأخير لها على مستوى السينما.



داليا ابراهيم من فيلم كلمنى شكار

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان ظهور داليا ابراهيم على استحياء، حيث إنها بعد "كلمنى شكراً" انطلقت بقوة وشاركت فى أكثر من مسلسل مثل "أكتوبر الآخر" عام 2010 و"لحظات حرجة" و"حافة الغضب" و"ابن موت" عام 2012، وبعدها اختفت حتى شاركت فى احدى حلقات مسلسل "استيفا" مع عباس أبو الحسن، وأيضاً حكاية من حكايات مسلسل "جراب حواء" عام 2016 والذى كان الأخير لها فى مشوارها.



داليا ابراهيم مع عمرو عبد الجليل فى كلمنى شكرا