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مشوار الممثلة داليا ابراهيم فى 20 عاماً من البداية حتى الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الفنانة داليا ابراهيم اعتزالها التمثيل من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويله عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عاماً تقريباً إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.

داليا ابراهيم
داليا ابراهيم

 

وخلال مشوار داليا ابراهيم الذى بدأته فى منتصف التسعينات شاركت فى العديد من الأعمال الهامة وخاصة على مستوى الدراما التليفيزونية وعلى رأسها "أهالينا" مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و"بوابة الحلوانى" الجزء الثانى، و"كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخرانى و"الست أصيلة" مع فيفى عبده، و"عفريت القرش" مع فاروق الفيشاوى وبوسى وغيرها من المسلسلات.

 

داليا ابراهيم
داليا ابراهيم

 

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وفى السينما شاركت فى أفلام "هارمونيكا" مع محمود عبد العزيز والهام شاهين، و"مبروك وبلبل" مع يحى الفخرانى ودلال عبد العزيز، و"القتل اللذيذ" مع ميرفت أمين والهام شاهين، و"كلمنى شكراً" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وإخراج عام 2010، وقدمت فيه أبرز أدوارها فى السينما وكان العمل هو الأخير لها على مستوى السينما.

داليا ابراهيم من فيلم كلمنى شكار
داليا ابراهيم من فيلم كلمنى شكار

 

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان ظهور داليا ابراهيم على استحياء، حيث إنها بعد "كلمنى شكراً" انطلقت بقوة وشاركت فى أكثر من مسلسل مثل "أكتوبر الآخر" عام 2010 و"لحظات حرجة" و"حافة الغضب" و"ابن موت" عام 2012، وبعدها اختفت حتى شاركت فى احدى حلقات مسلسل "استيفا" مع عباس أبو الحسن، وأيضاً حكاية من حكايات مسلسل "جراب حواء" عام 2016 والذى كان الأخير لها فى مشوارها.

داليا ابراهيم مع عمرو عبد الجليل فى كلمنى شكرا
داليا ابراهيم مع عمرو عبد الجليل فى كلمنى شكرا

 

الفنانة داليا ابراهيم
الفنانة داليا ابراهيم

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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