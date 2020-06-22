شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لابنته الراحلة دينا: وحشتينى أوى والدنيا ملهاش طعم ولا روح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الكبير هاني شاكر عن اشتياقه لابنته دينا التي توفيت منذ عدة سنوات، ونشر صورة لها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"حبيبه قلب بابا دينا وتؤام روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعاده ومش سايبه الا الذكريات واحلى حاجه في الدنيا مجدي و مليكه ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنه احنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا علي فراقك يا احلى واغلى ملاك شافته عينى".



هاني شاكر

وكان طرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

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وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.