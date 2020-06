شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور من عيد ميلاد حبيبة ليوناردو دى كابريو بدون إجراءات احترازية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم ليوناردو دي كابريو على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد حبيبه وصديقته كاميلا مورنو مؤخراً حيث رصدته أعين مصوري الباباراتزي خلال تقارير نشرت في أكثر من موقع أبرزها الديلي ميل، وذلك أثناء احتفالهما بتلك المناسبة مع مجموعة من أصدقاءهما على متن يخت في كاليفورنيا، وهي المناسبة التي شهدت أيضاً عدم اهتمام ليوناردو أو خطيبته بأياً من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باستثناء الكمامة الذى ارتداها دي كابريو أثناء ذهابه إلي اليخت.







صور تظهر عدم ارتداء أياً من الموجودين كمامة صور تظهر عدم ارتداء أياً من الموجودين كمامة

من جانب آخر قرر المخرج مارتن سكورسيزي أن يجمع في فيلمه القادم بين الثنائى ليوناردو دى كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك خلال فيلم باسم Killer OF The Flower Moon أو قتلة زهرة القمر، وهو الفيلم الذي يعود به إلى فترة العشرينات في القرن الماضى.



كما لم يظهر خلال الصور أى نوع من التباعد الإجتماعي

ومن المفترض أن يسلط الضوء على قبيلة "أوسيدج" الهندية التى حصلت على أراض شاسعة فى ولاية أوكلاهوما، والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً على عقب فور اكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة.



الكل يظهر فى حالة عدم اهتمام بكورونا

Advertisements

آخر أعمال ليو كان فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



صورة أخري من عيد الميلاد

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.



اليخت الذى شهد الاحتفالية

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.