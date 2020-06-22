شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال بعد طرح "جيل بطل" : الأغنية تخاطب الجيل الحالى بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

والأغنية لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.





وقال المطرب أحمد جمال، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.

وأضاف: أنه يتمنى أن تكون الأغنية فى صورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.

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يقول كلمات أغنية، "جيل بطل" :يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران، مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان، و ياجيل بطل..شوف إيه حصل، ما احنا قابلنا حاجات كتير، فيه خير وشر.. وأهوي كله مر، وبقي الصغير فيك كبير .

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى .