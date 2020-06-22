شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : الحكم بعد المشاهدة ومحمد رمضان الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدنيا ولم تقعد عندما قرر النجم محمد رمضان الإعلان عن تجسيد حياة الفنان الراحل أحمد ذكي وانقسم النقاد والجمهور والمتخصصين وغير المتخصصين ما بين مؤيد ومعارض وخرجت برامج تستدعي نقاد لتسألهم عن رايهم في تجسيد محمد رمضان لأحمد ذكي والغريب ان البعض ايد والآخر عارض !



محمد رمضان الانسب لتجسيد أحمد زكي

كيف يعارض ويؤيد كل المهتمين بالحدث منذ الاعلان عن المشروع ! ونحن لدينا قاعدة معروفة للجميع وهي الحكم بعد المشاهدة ، فلماذا التسرع بإصدار الأحكام علي محمد رمضان بالفشل او النجاح ؟ محمد رمضان بعيدا عن كيفية خروج العمل وشكله ومضمونه وكيف سيكتبه السيناريست بشير الديك هو الأنسب لتقديم شخصية أحمد زكي ولولا خروج المشروع من عنده واعلانه واصراره علي تقديمه فإن أي مخرج أو شركة إنتاج ستقرر تقديم العمل سيكون محمد رمضان الأنسب والترشيح الأول والأكثر ملائمة شكلا وروحا لأحمد زكي .



أحمد زكي ومحمد رمضان

محمد رمضان عرفه الجمهور منذ بداية ظهوره بتأثره بأحمد زكي وهي ليست سبه ولكنها طريقة يتخذها الكثير من النجوم في بداياتهم فيتأثرون بنجوم أحبوهم مثلما تأثر خالد زكي بكمال الشناوي وتأثرت الكثير من الممثلات بالسندريلا سعاد حسني ، لكن محمد رمضان ممثل موهوب واستطاع ان يلبث احمد زكي ويقترب من روحه وأدائه وطريقة تمثيله فلذلك هو الأكتر ترشحا لأي مخرج أو منتج سيقرر تقديم سيرة احمد زكي .

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محمد رمضان فنان يحب التحدي وينجح دائما في تحدياته

ولكن بعيدا عن كونه الأنسب فالمشروع في حد ذاته محفوف بالمخاطر وشديد الصعوبة في تقديمه في الوقت الحالي وهنا التحدي الذي قبله محمد رمضان وقرر كعادته المغامرة ليفوز باللذات كل مغامر ، وهذا هو شعار رمضان في كل مشاريعه ونحن ليس أمامنا سوي الانتظار لنري المشروع ونحكم عليه بعد المشاهدة وليس قبلها .



بشير الديك اختيار موفق لتقديم سيرة احمد زكي

وبالمناسبة كاتب السيناريو الكاتب الكبير بشير الديك من أكثر الكتاب قربا لأحمد زكي ويعرف عنه الكثير من الأسرار والحكايات والقصص الإنسانية داخل كواليس أعماله وهذا في حد ذاته اختيار موفق من النجم محمد رمضان لكتابة العمل ونحن مثلما نثق في بشير الديك علينا ان نثق في محمد رمضان لأنه ممثل موهوب ولا خلاف علي موهبته ونجاحه ولكنها دائما ضريبة كل ناجح ومشهور نجد اعدائه يتربصون به دائما عند كل خطوة يخطوها .