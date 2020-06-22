شكرا لقرائتكم خبر عن رغم العودة للعمل..جنيفر لوبيز تستمتع بالصيف على الشاطىء وقبلة لخطيبها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جينيفر لوبيز قررت الاستمتاع بالصيف على طريقتها الخاصة، بعدما رفعت شعار العائلة هي أهم شيء، وهو نفس الشعار التي تضعه ضمن أهم أولوياتها دائماً، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مؤخراً من خلال صور رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي ونشرت خلال تقرير في موقع الديلي ميل الإنجليزي، الذى أكد أن النجمة الشهيرة وبعد ثلاثة أيام من إعلانها العودة للعمل من جديد فضلت الاستمتاع بالتزامن مع العمل على شاطئ البحر.



لوبيز وخطيبها

وكانت النجمة جنيفر لوبيز قد عادت للعمل من جديد، حيث نشر موقع ديلي ميل صورا من داخل الاستوديوـ حيث تستمع إلى مشروعها الغنائى الجديد، وهي الصور التي نشرتها لوبيز علي حسابها علي إنستجرام وكتبت أن الصيف حل وأنها تطبخ في إشارة لأنها تعمل على مشروع غنائى جديد، ما جعل النجم مالوما يعلق علي الصورة قائلا إنه ينتظر ما تطبخه.



لوبيز

وفى سياق مختلف أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، و نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا".

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جينيفر لوبيز

وكانت انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.

يذكر أن المسيرات قد اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وهناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الإحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.