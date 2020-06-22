لما يكبروا..جون ليجاند سيتحدث مع أطفاله حول تراثهم المختلط وحياتهم في امريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يسعي النجم العالمي جون ليجاند للتصدي للعنصرية بشتي الطرق ، فقد تحدث النجم الشهير البالغ من العمر ( 41 عاما ) خلال استضافته أمس في البرنامج الأسترالي " A Current Affair " عن تربيط طفليه " لونا " البالغة من العمر أربعة أعوام و " مايلز " ذو الثلاث سنوات في الولايات المتحدة.
فقد قال جون ليجاند و هو أب للطفلين م لونا و مايلز من زوجته الآسيوية الأمريكية كريستي تيجين ، إنهما سيتحدثان مع أطفالهما حول تراثهما المختلط عندما يكبران بما يكفي للفهم التفاصيل .
اسرة جون ليجاند
فبمجرد أن تم سؤاله ما الذي يمكن شرحه لأطفاله لما يحدث حاليا في الولايات المتحدة ، أجاب جون: " إنهم صغار جدا الآن ، ولكن في النهاية سيتعين علينا التحدث إليهم حول ما يحدث في هذا البلد ، فانا اتمني أن يكونوا كما هم أمهم آسيوية أمريكية و أنا أميركي أفريقي و هو ما يمنحهم التراث المميز " .
يذكر أن جون ليجاند اطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الجديد "Bigger Love" ، أكد في بيان: "الأغاني مستوحاة من حب حياتي.. زوجتي وعائلتي والتقاليد الغنية للموسيقى السوداء، التي جعلتني الفنان الذي أنا عليه الآن".
و قد تعاون جون ليجاند في هذا الألبوم مع عدد من ايقونات الموسيقي والغناء في العالم ومن أبرزهم Gary Clark Jr وجيني أيكو و مغنية الراب Rapsody .
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