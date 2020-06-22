شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهلت أبوها .. لينا الفيشاوى تعبر عن افتقادها الشديد لجدها فى عيد الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت لينا الفيشاوى عن افتقادها الشديد في عيد الأب لجدها النجم الراحل فاروق الفيشاوى، ونشرت لينا صورة لجدها عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة :" عيد أب سعيد يا جدو بحبك أوى وبتمنى أنى أحضنك وأقولك وحشتنى جدا جدا".



لينا الفيشاوى

كانت لينا الفيشاوى، ابنة الفنان أحمد الفيشاوى، قد واجهت انتقادات واسعة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بسبب ظهورها فى "فوتوسيشن" جرئ، والتى نشرت صور عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع "إنستجرام"، كما نشرها المصور الفوتوغرافى عبر صفحته الشخصية على ذات المنصة، إلا أن ردود الفعل غير المتوقعة بالنسبة لـ"لينا"، غيرت مسار احتفائها بصورها المثيرة للجدل.

ظهرت لينا الفيشاوى، فى الصور الأخيرة بإطلالة مثيرة ارتدت فيها فستان أسود قصير، حيث خضعت لجلسة التصوير على كرسى "فوتيه"،

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ويبدو أن الطفلة التى لم تكمل عامها الـ16، ستصبح مثيرة للجدل مثل والدها، فلم تكن هذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها لينا صورًا جريئة لها، فقد سبق ونشرت صورة ظهرت فيها بدون ملابس بالجزء العلوى، وهذا فى الوقت الذى تسيطر فيه قضايا النفقة على علاقتهما، حيث تعيش لينا الفيشاوى مع والدتها هند الحناوى فى بريطانيا.

ولدت لينا الفيشاوى فى 22 أكتوبر عام 2004، ورفض أحمد الفيشاوى فى البداية الاعتراف بابنته، مما دفع والدتها لإثبات نسبها فى المحكمة، والمرة الأولى التى قابلت فيها لينا والدها "أحمد الفيشاوى" كانت فى عمر الثالثة.