شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها.. تعرف على كلمات أغنية "100 حساب" لـ أحمد سعد وحسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب" ، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وينشر ”الخليج 365” كلمات دويتو "100 حساب" : "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتي غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا في الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..في أى حتة معروفين من غير دليل".

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.